Quirinale, la corsa comincia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente della camera dei deputati, Roberto Fico, ha inviato al capo dello Stato e ai presidenti dei consigli regionali le due lettere che, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, convocano per il 24 ... Leggi su italiaoggi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente della camera dei deputati, Roberto Fico, ha inviato al capo dello Stato e ai presidenti dei consigli regionali le due lettere che, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, convocano per il 24 ...

Advertising

Gui_946 : RT @ItaMonarchici: Il Presidente Fico ha convocato il Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato. Inizia la corsa alla Presidenza che n… - bandeiras_1822 : RT @ItaMonarchici: Il Presidente Fico ha convocato il Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato. Inizia la corsa alla Presidenza che n… - tax_tweet : Il ritorno di Massimo D'Alema nel Partito Demcratico e la corsa al Quirinale: intervista a Sandra Zampa (3.01.2022) - tax_tweet : Il Pd apre a Draghi, il M5S vuole il Mattarella Bis: la corsa al Quirinale vista da Emilio Carelli (4.01.2022) - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Corsa al @Quirinale, inizieranno il #24gennaio le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, successore di #M… -