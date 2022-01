Pd | Renzi | ‘D’Alema no conflitto di ego ma politico | dem con chi stanno?’**

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Sul Quirinale si è sentita forte la voce di Massimo D’Alema, che è tornato come ai vecchi tempi a ‘dare la linea’ al Pd. Ho già risposto sulla infelice definizione di noi come malato. Non casco, dunque, nel tranello di chi vorrebbe derubricare le uscite di D’Alema cometra ego. Qui c’è un punto”. Così Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

C'è poi qualcosa che si muove dalle parti di Matteo, che punterebbe invece su outsider come ... Ecco la suggestione forte di casa, supportata convintamente dai cinque stelle, quella di ...
Roma, 5 gen. "In questi giorni si è consumata una ennesima baruffa politica" quella tra Massimo D'Alema e Matteo Renzi che Goffredo Bettini, in un editoriale pu ...