Omicron, contagi e numeri record: in Uk sono 218mila, in Francia oltre 270mila (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In quattro giorni, i numeri della pandemia in tutti gli States sono raddoppiati. sono invece 4 volte di più se raffrontati ai dati di appena una settimana fa. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane. In Germania i casi di Covid tornano di nuovo a salire: nelle ultime 24 ore sono stati 30.561 “La Francia non è lontana dai 300mila casi di coronavirus al giorno”. La previsione senza precedenti in Europa dall’inizio della pandemia arriva per bocca del ministro della Salute di Parigi, Olivier Véran, che ha reso pubblico il dato nel corso del suo intervento in Parlamento. E in effetti nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 271.686 nuovi casi, contro i 67.461 del giorno prima e i 179.807 di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In quattro giorni, idella pandemia in tutti gli Statesraddoppiati.invece 4 volte di più se raffrontati ai dati di appena una settimana fa. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, icresciuti del 948% in due settimane. In Germania i casi di Covid tornano di nuovo a salire: nelle ultime 24 orestati 30.561 “Lanon è lontana dai 300mila casi di coronavirus al giorno”. La previsione senza precedenti in Europa dall’inizio della pandemia arriva per bocca del ministro della Salute di Parigi, Olivier Véran, che ha reso pubblico il dato nel corso del suo intervento in Parlamento. E in effetti nelle ultime 24 orestati rilevati 271.686 nuovi casi, contro i 67.461 del giorno prima e i 179.807 di ...

