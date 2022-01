“Nel 40% dei casi l’Omicron può sfuggire ai tamponi rapidi”, allertano dal Consulcesi. “Confidiamo in test specifici ed aggiornati” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Dati preliminari indicano che circa il 40% delle persone positive alla variante Omicron può risultare negativo ai test rapidi, quasi 1 su 2”. Una notizia a dir poco pazzesca quella lanciata dal consulente del commissario per l’emergenza Covid (e direttore scientifico di Consulcesi), Guido Rasi, secondo il quale “Con la variante Omicron destinata a diventare predominante, i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars-CoV-2 sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati“. Rasi: “E’ fondamentale che gli operatori sanitari continuino ad aggiornarsi sull’evoluzione in campo diagnostico e terapeutico” Come spiega l’esperto, fra l’altro tra i docenti del corso di formazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Dati preliminari indicano che circa il 40% delle persone positive alla variante Omicron può risultare negativo ai, quasi 1 su 2”. Una notizia a dir poco pazzesca quella lanciata dal consulente del commissario per l’emergenza Covid (e direttore scientifico di), Guido Rasi, secondo il quale “Con la variante Omicron destinata a diventare predominante, iantigenicirischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars-CoV-2 sembra in grado dicon maggior frequenza aidiagnostici oggi più utilizzati“. Rasi: “E’ fondamentale che gli operatori sanitari continuino ad aggiornarsi sull’evoluzione in campo diagnostico e terapeutico” Come spiega l’esperto, fra l’altro tra i docenti del corso di formazione ...

