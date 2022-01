Nasce il primo podcast di Mittelfest

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)diventa Mittelpod. Per la prima volta, il festival ha il proprioche ogni settimana racconterà gli Imprevisti, il tema dell’edizione 2022. A raccontare le mille sfumature degli Imprevisti, parola capace di evocare caso e possibilità, ma anche scelta e capacità di reazione, è proprio la voce del direttore artistico Giacomo Pedini. Nelepisodio, già online, è protagonista la lettera del tutto inaspettata ricevuta da Albert Einstein nel 1915 da parte del matematico Karl Schwarzschild che si trovava al fronte. La lettera conteneva dei calcoli elaborati sulla base della recente equazione della relatività da cui, imprevedibilmente, nacque la prima teoria scientifica sui buchi neri. “Quando siamo lontani, la voce, più delle immagini, riesce a farci sentire il tocco, il contatto con le altre persone. Per ...

