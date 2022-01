«Matrix Resurrections», un’altra chance per Neo e Trinity nell’impossibile melò hi-tech (Di giovedì 6 gennaio 2022) A più di vent’anni dal capostipite, film che ha riscritto completamente le leggi del cinema d’azione statunitense, Lana Wachowski, senza l’ausilio della sorella Lily, ritorna all’universo di Matrix, conferendo così un nuovo significato all’enigmatica chiusa di Revolutions del 2003. Il nuovo film parte dal presupposto che dal mondo concentrazionario delle macchine non è uscito nessuno. TANTO MENO Thomas Anderson, ossia Neo (Keanu Reeves), ormai creatore di videogiochi, autore della celebrata trilogia Matrix. La premessa narrativa è intrigante, e per coloro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 gennaio 2022) A più di vent’anni dal capostipite, film che ha riscritto completamente le leggi del cinema d’azione statunitense, Lana Wachowski, senza l’ausilio della sorella Lily, ritorna all’universo di, conferendo così un nuovo significato all’enigmatica chiusa di Revolutions del 2003. Il nuovo film parte dal presupposto che dal mondo concentrazionario delle macchine non è uscito nessuno. TANTO MENO Thomas Anderson, ossia Neo (Keanu Reeves), ormai creatore di videogiochi, autore della celebrata trilogia. La premessa narrativa è intrigante, e per coloro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

