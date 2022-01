In Inghilterra si evitano troppe pantomime | Arsenal-Liverpool rinviata | focolaio tra i Reds

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) È ufficiale da pochi minuti la notizia del rinvio della partita di Carabao Cup fra, che era in programma domani. La gara è stata rimandata in seguito ad una richiesta che idi Klopp, anche lui positivo, hanno effettuato a causa del numero sempre crescente di casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, tra calciatori e staff. Le partite – semifinali di andata e di ritorno – sono state anche riprogrammate: la gara d’andata si giocherà giovedì 13 gennaio, mentre il ritorno si farà una settimana più tardi, il 20 gennaio. Nei giorni scorsi il capitano della squadra Henderson aveva espresso le sue perplessità sul mancato stop della Premier. L'articolo ilNapolista.

