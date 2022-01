Giuntoli pensa al dopo Insigne: torna di moda un vecchio nome (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da giugno il Napoli dovrà fare a meno delle prestazioni di Lorenzo Insigne, pronto ad accasarsi al Toronto, e sarà necessario rimpiazzarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più seguiti dal ds Giuntoli, ora che è sfumata l’opzione Boga, è quello di Everton: l’esterno d’attacco brasiliano è attualmente in forza al Benfica ma il Napoli lo aveva già trattato ai tempi del Gremio, dopo la vittoria della Copa Libertadores da parte del club brasiliano. Il classe ’96 quest’anno non ha reso al meglio in Portogallo, mettendo a segno appena quattro reti e cinque assist in ventisei presenze complessive. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da giugno il Napoli dovrà fare a meno delle prestazioni di Lorenzo, pronto ad accasarsi al Toronto, e sarà necessario rimpiazzarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più seguiti dal ds, ora che è sfumata l’opzione Boga, è quello di Everton: l’esterno d’attacco brasiliano è attualmente in forza al Benfica ma il Napoli lo aveva già trattato ai tempi del Gremio,la vittoria della Copa Libertadores da parte del club brasiliano. Il classe ’96 quest’anno non ha reso al meglio in Portogallo, mettendo a segno appena quattro reti e cinque assist in ventisei presenze complessive.

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli pensa Tuanzebe Napoli, si pensa anche al riscatto: Giuntoli vuole convincere De Laurentiis ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Napoli: gli azzurri stanno per abbracciare Tuanzebe, ma Giuntoli vorrebbe convincere De Laurentiis a inserire anche un riscatto Axel Tuanzebe sta per arrivare al Napoli, forte è stata la sua motivazione di raggiungere l'Italia e vestire l'azzurro; cosa ...

Napoli, rebus terzino: tra Mandava a Parisi, cosa succede a gennaio Gli occhi del ds Giuntoli sono sempre vigili sul mercato. Chiaro che la priorità è chiudere per ... Tra sei mesi diventerà dunque un parametro zero e in Italia a lui pensa non solo il Napoli ma anche la ...

