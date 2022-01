Gianni Morandi ironizza sulla sua gaffe: “Il mio nuovo telefono per non combinare più guai” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per risollevarsi dopo una gaffe ci vuole davvero tanta ironia e su questo fronte Gianni Morandi sembra più che al sicuro. In questi giorni il cantante è finito al centro di una bufera mediatica a causa di un errore commesso proprio sui social, dove ha condiviso un video nel quale si poteva ascoltare in sottofondo la canzone che porterà al Festival di Sanremo 2022. Il contenuto, apparso per poco su Facebook, è stato subito rimosso ma ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alla kermesse musicale. Successivamente Morandi si è scusato sempre via social, ammettendo di averla fatta davvero grossa. Nonostante tutto però gli autori del Festival hanno deciso di non intervenire contro l’artista, lasciando che si esibisca comunque con il brano scritto per lui da Jovanotti. Come anticipato però, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per risollevarsi dopo unaci vuole davvero tanta ironia e su questo frontesembra più che al sicuro. In questi giorni il cantante è finito al centro di una bufera mediatica a causa di un errore commesso proprio sui social, dove ha condiviso un video nel quale si poteva ascoltare in sottofondo la canzone che porterà al Festival di Sanremo 2022. Il contenuto, apparso per poco su Facebook, è stato subito rimosso ma ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alla kermesse musicale. Successivamentesi è scusato sempre via social, ammettendo di averla fatta davvero grossa. Nonostante tutto però gli autori del Festival hanno deciso di non intervenire contro l’artista, lasciando che si esibisca comunque con il brano scritto per lui da Jovanotti. Come anticipato però, ...

