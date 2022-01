Djokovic (no-vax) respinto dall’Australia: “Deve lasciare il paese”. E il tennista fa ricorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Melbourne – Novak Djokovic respinto dall’Australia. Il numero 1 del tennis mondiale dovrà lasciare il paese nelle prossime ore. Djokovic, non vaccinato, è arrivato nel paese con un’esenzione speciale per partecipare all’Australian Open, al via il 17 gennaio a Melbourne. Il visto del tennista però non è stato giudicato regolare e, come afferma il quotidiano The Age, Djokovic dovrà lasciare il paese. I legali dell’atleta si apprestano a presentare ricorso. Il verdetto, forse non definitivo, è arrivato dopo 9 ore convulse. Djokovic è atterrato a Melbourne, Tullamarine Airport, attorno alle 23.30 locali (le 13.30 italiane) del 5 gennaio. Il suo visto non è stato giudicato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) Melbourne – Novak. Il numero 1 del tennis mondiale dovràilnelle prossime ore., non vaccinato, è arrivato nelcon un’esenzione speciale per partecipare all’Australian Open, al via il 17 gennaio a Melbourne. Il visto delperò non è stato giudicato regolare e, come afferma il quotidiano The Age,dovràil. I legali dell’atleta si apprestano a presentare. Il verdetto, forse non definitivo, è arrivato dopo 9 ore convulse.è atterrato a Melbourne, Tullamarine Airport, attorno alle 23.30 locali (le 13.30 italiane) del 5 gennaio. Il suo visto non è stato giudicato ...

