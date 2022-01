Djokovic deve tornare indietro | visto cancellato dall' Australia

Advertising

RobertoBurioni : Mi associo a questa richiesta. Un campione sportivo gode di immensi benefici, ma è tenuto anche a dare il buon esem… - FBiasin : “Visto cancellato: #Djokovic deve lasciare l’Australia”. Game, set, match. - Tg1Rai : Al #TG1 parla #AdrianoPanatta. “#Djokovic - dice - deve rispettare le regole che valgono per tutti”. #Djokovicgate - brumas00 : RT @udogumpel: Alla fine di una giornata di merda con 190k nuovi positivi e 259 morti #COVID19 finalmente una buona notizia: L’Australia ca… - martino_deidda : RT @udogumpel: Alla fine di una giornata di merda con 190k nuovi positivi e 259 morti #COVID19 finalmente una buona notizia: L’Australia ca… -

Djokovic deve

"Chiunque cerchi di entrare in Australiarispettare i nostri requisiti di frontiera. Quandoarriverà, dovrà fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato - erano state le ......di essere pronto a rispedire'a casa con il primo aereo' se il tennista numero 1 al mondo non fornirà motivazioni sufficienti sul perché non si è vaccinato. 'Chiunque entri in Australia...Come hanno riportato per primi il Sydney Morning Herald e il The Age, a Novak Djokovic è stato respinto il visto che avrebbe dovuto far sì che entrasse in Australia per giocare gli Australian Open, ma ...Il primo ministro ha minacciato di far partire il serbo 'con il primo aereo'. Il direttore dell'Australian Open: 'Spieghi perché' ...