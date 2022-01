Dexter: New Blood, la recensione del nono episodio: A Very Dexter Christmas (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La recensione del nono e penultimo episodio di Dexter: New Blood (1x09) un episodio natalizio alternativo che punta tutto sul rapporto padre-figlio ora che si sono ritrovati e sulla resa dei conti fra serial killer. È stranissimo scrivere questa recensione del nono episodio di Dexter: New Blood, il 5 gennaio su Sky Atlantic e NOW. Non solo perché questo revival, arrivati al penultimo appuntamento, si è rivelato molto più sensato e ben costruito di quanto potessimo immaginare al suo annuncio ma anche perché si tratta di un già classico episodio natalizio alternativo della serialità, in perfetto Dexter style. La resa dei ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladele penultimodi: New(1x09) unnatalizio alternativo che punta tutto sul rapporto padre-figlio ora che si sono ritrovati e sulla resa dei conti fra serial killer. È stranissimo scrivere questadeldi: New, il 5 gennaio su Sky Atlantic e NOW. Non solo perché questo revival, arrivati al penultimo appuntamento, si è rivelato molto più sensato e ben costruito di quanto potessimo immaginare al suo annuncio ma anche perché si tratta di un già classiconatalizio alternativo della serialità, in perfettostyle. La resa dei ...

Dexter: New Blood, la recensione del nono episodio: A Very Dexter Christmas Movieplayer.it Dexter: New Blood, la recensione del nono episodio: A Very Dexter Christmas La recensione del nono e penultimo episodio di Dexter: New Blood (1x09) un episodio natalizio alternativo che punta tutto sul rapporto padre-figlio ora che si sono ritrovati e sulla resa dei conti fra ...

Dexter New Blood 1x09 Recensione: una buona puntata prima del gran finale La penultima puntata di New Blood continua sulla buona linea della precedente, con idee intriganti che finalmente prendono il sopravvento sulle mancanze.

