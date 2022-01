D’Amico, intermediario dell’affare Insigne: «Lorenzo non diventerà trasparente. Resta al Napoli fino a giugno» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione «Si gonfia la rete», è intervenuto Andrea D’Amico, noto agente che ha svolto il ruolo di intermediario per il Toronto nella trattativa che ha portato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne a firmare col club canadese, al quale si unirà al termine della stagione. Queste alcune delle sue dichiarazioni: Queste operazioni, almeno dal mio punto di vista, dovrebbero essere tenute assolutamente segrete fin quando non sono concluse, perché poi ci sono tante variabili. Però va detto che tenere nascosto tutto è difficilissimo, tra cellulari e telecamere. I giornalisti fanno il loro lavoro, noi abbiamo l’interesse prima a fare e poi a comunicare. Insigne in MLS già a gennaio? Sicuramente no, l’operazione è stata pensata per portarlo in Canada a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione «Si gonfia la rete», è intervenuto Andrea, noto agente che ha svolto il ruolo diper il Toronto nella trattativa che ha portato il capitano dela firmare col club canadese, al quale si unirà al termine della stagione. Queste alcune delle sue dichiarazioni: Queste operazioni, almeno dal mio punto di vista, dovrebbero essere tenute assolutamente segrete fin quando non sono concluse, perché poi ci sono tante variabili. Però va detto che tenere nascosto tutto è difficilissimo, tra cellulari e telecamere. I giornalisti fanno il loro lavoro, noi abbiamo l’interesse prima a fare e poi a comunicare.in MLS già a gennaio? Sicuramente no, l’operazione è stata pensata per portarlo in Canada a ...

