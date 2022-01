Custodisce reperti archeologici in casa: denunciato 64enne di Acerra (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo dove hanno scoperto, nella camera da letto, un proiettile calibro 7,65 mentre, in una fioriera sulle scale, 8 reperti di interesse archeologico la cui autenticità è stata accertata da un funzionario della Soprintendenza Archeologica dei Beni Culturali di Napoli. L’uomo, un 64enne di Acerra, è stato denunciato per detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo e possesso illecito di reperti archeologici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato dihanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo dove hanno scoperto, nella camera da letto, un proiettile calibro 7,65 mentre, in una fioriera sulle scale, 8di interesse archeologico la cui autenticità è stata accertata da un funzionario della Soprintendenza Archeologica dei Beni Culturali di Napoli. L’uomo, undi, è statoper detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo e possesso illecito di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

