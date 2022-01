Crostata di ricotta e albicocche secche | semplice e buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi vi parliamo di un dolce davvero unico nel suo genere, con una consistenza così cremosa da leccarsi i baffi. Si tratta di una torta con un ripieno diche unisce questi due ingredienti, avvolgendoli in una delicata pasta frolla. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti che dovete procurarvi e tutti i dettagli per la preparazione di questa ricetta. Ingredienti 220g di farina 00 400g di210g di zucchero semolato 180g marmellata all’albicocca 8 g di lievito per dolci 80g di burro 63 uova intere 2 bustine di vanillina Per ammorbidire le: 1 tazza di acqua + 1 bicchierino di rum, lasciare lein ammollo per almeno 1 ora. Procedimento La prima cosa da fare per creare questa buonissima ...