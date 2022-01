Covid oggi Israele, 11.978 contagi: record da inizio pandemia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In Israele si è registrato il record di contagi da Covid dall’inizio della pandemia, con 11.978 nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Il precedente picco era di 11.345 casi ed era stato toccato lo scorso 2 settembre. Nel Paese, alle prese con la diffusione della variante Omicron, questa settimana è iniziata la somministrazione della quarta dose di vaccino agli over 60 e al personale sanitario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Insi è registrato ildidadall’della, con 11.978 nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Il precedente picco era di 11.345 casi ed era stato toccato lo scorso 2 settembre. Nel Paese, alle prese con la diffusione della variante Omicron, questa settimana è iniziata la somministrazione della quarta dose di vaccino agli over 60 e al personale sanitario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

