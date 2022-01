Covid in Lombardia, non è obbligatorio il tampone per il rientro a scuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non c’è alcun obbligo di tampone per tornare a scuola lunedì 10 gennaio. Lo specifica in una nota la Regione dopo l’impennata di prenotazione di test presso le farmacie. “Non è richiesto né dalle indicazioni regionali né da quelle di livello nazionale”, chiariscono dalla direzione generale Welfare lombarda. I vertici regionali spiegano infatti di aver dovuto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non c’è alcun obbligo diper tornare alunedì 10 gennaio. Lo specifica in una nota la Regione dopo l’impennata di prenotazione di test presso le farmacie. “Non è richiesto né dalle indicazioni regionali né da quelle di livello nazionale”, chiariscono dalla direzione generale Welfare lombarda. I vertici regionali spiegano infatti di aver dovuto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

