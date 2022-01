Corno d’Africa: si dimette l’inviato statunitense Jeffrey Feltman (Di mercoledì 5 gennaio 2022) l’inviato statunitense nel Corno d’Africa Jeffrey Feltman ha deciso di annunciare le proprie dimissioni. A prendere il suo posto dovrebbe essere il diplomatico David Satterfield. Sembra che le dimissioni di Feltman siano da attribuirsi ai tentativi senza successo di Washington di mitigare le situazioni conflittuali in Sudan ed Etiopia. Perché l’inviato USA nel Corno d’Africa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 gennaio 2022)nelha deciso di annunciare le proprie dimissioni. A prendere il suo posto dovrebbe essere il diplomatico David Satterfield. Sembra che le dimissioni disiano da attribuirsi ai tentativi senza successo di Washington di mitigare le situazioni conflittuali in Sudan ed Etiopia. PerchéUSA nel

Advertising

Billa42_ : Corno d’Africa: si dimette l’inviato statunitense Jeffrey Feltman - sanjusahahindu : RT @Rvaticanaitalia: Al Mondo alla Radio h. 17.35: La crisi politica ed umanitaria nel Corno d’Africa. Perché sta salendo la tensione in #S… - PalaMatteo : L'inviato del Corno d'Africa degli USA Jeffrey #Feltman visiterà l'#Etiopia giovedì per incontri con alti funzionar… - GinoSoria1 : RT @Rvaticanaitalia: Al Mondo alla Radio h. 17.35: La crisi politica ed umanitaria nel Corno d’Africa. Perché sta salendo la tensione in #S… - Rvaticanaitalia : Al Mondo alla Radio h. 17.35: La crisi politica ed umanitaria nel Corno d’Africa. Perché sta salendo la tensione in… -

Ultime Notizie dalla rete : Corno d’Africa Mini tour in Africa orientale del ministro degli Esteri cinese Rivista Africa