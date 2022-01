Convocati Bologna, le scelte di Mihajlovic per l’Inter (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Convocati Bologna, diramato l’elenco dei giocatori Convocati per il match contro l’Inter: tantissime le assenze Il Bologna si presenta alla sfida del Dall’Ara senza gli 8 giocatori positivi al Covid più Schouten e Kingsley (infortunati), e Barrow e Mbaye partiti per la Coppa d’Africa. Ecco l’elenco degli effettivi a disposizione del tecnico Sinisa Mihajlovic per il match con l’Inter. I Convocati del Bologna Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski Difensori: Amey, Annan, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Motolese, Soumaoro, Theate Centrocampisti: Bartha, Pyyhtia, Soriano, Svanberg, Urbanski Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Skov Olsen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022), diramato l’elenco dei giocatoriper il match contro: tantissime le assenze Ilsi presenta alla sfida del Dall’Ara senza gli 8 giocatori positivi al Covid più Schouten e Kingsley (infortunati), e Barrow e Mbaye partiti per la Coppa d’Africa. Ecco l’elenco degli effettivi a disposizione del tecnico Sinisaper il match con. IdelPortieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski Difensori: Amey, Annan, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Motolese, Soumaoro, Theate Centrocampisti: Bartha, Pyyhtia, Soriano, Svanberg, Urbanski Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Skov Olsen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

