Chi è Massimiliano Ossini? Curiosità | biografia e vita privata

Ne abbiamo scritto in occasione della sua presenza come protagonista (come concorrente) de 'I Soliti Ignoti', l'11 dicembre 2020.Parliamo di Massimiliano Ossini, conduttore nato a Napoli ma ascolano d'adozione (come vedremo in seguito).Ma chi è Massimiliano Ossini (di cui proponiamo la foto proprio tratta da quella puntata speciale de 'I Soliti Ignoti'?)Classe '78, ha iniziato a lavorare in televisione nella prima metà dei duemila conducendo Disney Club – storico contenitore per bambini del pomeriggio della Rai – fino al 2006, anno di chiusura del programma (in onda ininterrottamente dal 1991).In precedenza, per lui, esperienze nell'ambito della pubblicità dopo aver conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione a Milano (dopo la maturità scientifica ottenuta nel 1997).In seguito ha condotto diversi programmi ...

