Calcio femminile | Supercoppa 2022 | Juventus e Milan in finale | eliminate Sassuolo e Roma

Si sono svolte nella giornata odierna le semifinali della Supercoppa di Calcio femminile 2022, per un programma aperto alle 14.30 dalla sfida tra Milan e Roma, dove le rossonere hanno sbloccato il punteggio già al 32? grazie alla rete di Lindsey Thomas su assist di Valentina Bergamaschi. Proprio la 24enne ha poi messo a segno la seconda rete appena quattro minuti più tardi, questa volta su suggerimento di Linda Tucceri Cimini, mentre la Roma rimedia anche un cartellino giallo. In avvio di secondo tempo è entrata in campo Claudia Ciccotti e proprio lei ha siglato il gol del 2-1 finale. Nell'altra semifinale la Juventus ha impiegato solamente dieci minuti per trovare il gol, grazie ad Amanda Nilden, pareggiata appena un ...

