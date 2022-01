Bozza decreto anti - Covid, Super Green pass per parrucchiere e banche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fino al 31 marzo servirà il Super Green pass per accedere ai 'servizi alla persona' come il parrucchiere ma anche per 'pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fino al 31 marzo servirà ilper accedere ai 'servizi alla persona' come ilma anche per 'pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistra… - GiovaQuez : Misure previste da bozza decreto: - obbligo vaccino per over 50 fino 15 giugno (data ancora in discussione) - dal 1… - MediasetTgcom24 : Bozza decreto anti-Covid, Super Green pass per parrucchiere e banche #SuperGreenpass - DanielaPF75 : RT @GiovaQuez: Misure previste da bozza decreto: - obbligo vaccino per over 50 fino 15 giugno (data ancora in discussione) - dal 15 febbrai… - telodogratis : Obbligo vaccinale over 50 e Super green pass, bozza decreto -