ATP Cup 2022, Jannik Sinner sfida Roman Safiullin: precedenti, statistiche, curiosità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Doveva essere una delle sfide di maggior richiamo del Girone B, quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Invece, il russo a Sydney non c’è. Lo ha colpito il Covid-19, come del resto è accaduto a quasi tutta la squadra russa originale, che nonostante questo è arrivata all’ultimo confronto forte di due vittorie, propiziate dalla gran forma del sostituto del numero 5 del mondo. Roman Safiullin, infatti, è riuscito a sovvertire il pronostico contro Arthur Rinderknech in Russia-Francia e a fare lo stesso in Russia-Australia nei confronti di James Duckworth. Un gran momento, per lui, ma lo è anche per Sinner, che non ha mai affrontato il suo dirimpettaio, attuale numero 167 del mondo e con più challenger che ATP sulle spalle. Ad alto livello, però, talvolta lo si è visto: per due volte nel 2021 ha passato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Doveva essere una delle sfide di maggior richiamo del Girone B, quella trae Andrey Rublev. Invece, il russo a Sydney non c’è. Lo ha colpito il Covid-19, come del resto è accaduto a quasi tutta la squadra russa originale, che nonostante questo è arrivata all’ultimo confronto forte di due vittorie, propiziate dalla gran forma del sostituto del numero 5 del mondo., infatti, è riuscito a sovvertire il pronostico contro Arthur Rinderknech in Russia-Francia e a fare lo stesso in Russia-Australia nei confronti di James Duckworth. Un gran momento, per lui, ma lo è anche per, che non ha mai affrontato il suo dirimpettaio, attuale numero 167 del mondo e con più challenger che ATP sulle spalle. Ad alto livello, però, talvolta lo si è visto: per due volte nel 2021 ha passato ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - TennisWorldit : Atp Cup - Italia ancora in corsa per la qualificazione. Tutte le combinazioni - andreastoolbox : Zverev e Struff parlano dopo la vittoria della Germania in Atp Cup - zazoomblog : Atp Cup 2022 il regolamento: ecco come funziona tutto quello che c’è da sapere - #regolamento: #funziona #tutto… - zazoomblog : Atp Cup 2022 risultati e classifiche aggiornate con l’Italia - #risultati #classifiche #aggiornate -