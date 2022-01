Alberto Matano contro Pomeriggio 5: “Ci hanno sottratto l’ospite in diretta” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alberto Matano è noto per la sua educazione e gentilezza e l’ha dimostrato negli anni, come quando ha fatto i complimenti alla concorrenza (Barbara d’Urso) o a reagito con classe all’attacco di Lorella Cuccarini. Oggi però a La Vita In diretta il giornalista ha dovuto fare ‘nomi e cognomi‘. Nel programma di Rai Uno hanno trattato il caso del corpo di una donna trovato a Trieste, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere quello di Lilly, scomparsa 20 giorni fa. In diretta con Alberto Matano c’era Sebastiano, il marito di Lilly, ma mentre l’inviata stava intervistando l’uomo, si sentiva chiaramente anche la voce della giornalista di Pomeriggio 5. Il conduttore Rai ha spiegato che sul posto c’erano più troupe e così è rientrato per un attimo in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è noto per la sua educazione e gentilezza e l’ha dimostrato negli anni, come quando ha fatto i complimenti alla concorrenza (Barbara d’Urso) o a reagito con classe all’attacco di Lorella Cuccarini. Oggi però a La Vita Inil giornalista ha dovuto fare ‘nomi e cognomi‘. Nel programma di Rai Unotrattato il caso del corpo di una donna trovato a Trieste, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere quello di Lilly, scomparsa 20 giorni fa. Inconc’era Sebastiano, il marito di Lilly, ma mentre l’inviata stava intervistando l’uomo, si sentiva chiaramente anche la voce della giornalista di5. Il conduttore Rai ha spiegato che sul posto c’erano più troupe e così è rientrato per un attimo in ...

DanielaSecli : #Pomeriggio5 sottrae il marito di Lilly Resinovich a #LaVitaInDiretta, lo sfogo di Alberto Matano: 'Sono momenti ch… - pavelribalko : @vitaindiretta Alberto Matano, fatti la barba! Ce l' hai lunga!! - dariosci1 : RT @TvTalk_Rai: Mettiti nei panni di un bravo intervistatore e fai una domanda ad Alberto Matano! Il conduttore di #lavitaindiretta rispond… - BITCHYFit : Alberto Matano contro Pomeriggio 5: 'Ci hanno sottratto l'ospite in diretta' - CastelluccioS : RT @lucadondi94: #Pomeriggio5 sottrae un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l’amarezza: -