Udinese | sette calciatori e due membri dello staff positivi al Covid-19

(Di martedì 4 gennaio 2022) In casaè focolaio. La società friulana ha comunicato che sono stati riscontrati nove casi dità al-19, di cuie due. “Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli e ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto” si legge nella nota. Tani dubbi per la trasferta di giovedì a Firenze. SportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Incubo Covid in casa. Il club friulano comunica la positività di nove suoi tesserati, di cuicalciatori L'colpita dal Covid. Nove tesserati positivi, di cui bencalciatori, come riferito dallo stesso club friulano tramite i propri canali ufficiali. COMUNICATO - "...Ore 17.16 - Focolaio Covid, trasferta a Firenze in forse Focolaio Covid anche all': ... Sudafrica e altrenazioni dell'Africa meridionale, che aveva imposto con l'emergenza della ...Dopo quello del Verona (e non solo), c’è un altro focolaio in Serie A. L’Udinese ha appena comunicato che ci sono 7 calciatori positivi al Covid, a rischio quindi la trasferta contro la Fiorentina del ..."Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 cal ...