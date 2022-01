Tuchel perdona Lukaku: «È ora di andare avanti, non ha mai creato problemi» (Di martedì 4 gennaio 2022) . Così il tecnico del Chelsea in conferenza stampa Thomas Tuchel ha chiuso momentaneamente il caso Lukaku-Chelsea. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Non ci sono dubbi sull’impegno di Romelu Lukaku nella squadra. È un ragazzo che si impegna molto. Ecco perché è stato così sorprendente. Non ha mai creato problemi, è uno molto emotivo. Spero che anche i tifosi possano capirlo e supportare la squadra. È ora di andare avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Così il tecnico del Chelsea in conferenza stampa Thomasha chiuso momentaneamente il caso-Chelsea. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Non ci sono dubbi sull’impegno di Romelunella squadra. È un ragazzo che si impegna molto. Ecco perché è stato così sorprendente. Non ha mai, è uno molto emotivo. Spero che anche i tifosi possano capirlo e supportare la squadra. È ora di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Mediagol : Chelsea, Tuchel non perdona Lukaku: l’ex Inter non convocato contro il Liverpool - infoitsport : Romelu Lukaku fuori dai convocati. Chelsea, Tuchel non perdona: il suicidio sportivo del bomber che rimpiange l'Int… - TuttoMercatoWeb : Chelsea, Tuchel non perdona Lukaku: il belga fuori dai convocati per il big match col Liverpool - infoitsport : Tuchel bacchetta Lukaku: ''Parole infelici''. E la Curva interista non lo perdona - repubblica : Tuchel bacchetta Lukaku: ''Parole infelici''. E la Curva interista non lo perdona -