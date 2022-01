Torre del Greco, una madre ha portato il figlio di due anni e mezzo al mare. E l’ha ucciso (Di martedì 4 gennaio 2022) Tragedia a Torre del Greco, dove una madre ha tentato il suicidio dopo aver perso il figlio di due anni e mezzo in mare. Le gite in spiaggia sono un’ottima occasione per passare del tempo in famiglia. Il mare è un luogo rilassante, che spegne le preoccupazioni e le ansie della vita almeno per un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 gennaio 2022) Tragedia adel, dove unaha tentato il suicidio dopo aver perso ildi duein. Le gite in spiaggia sono un’ottima occasione per passare del tempo in famiglia. Ilè un luogo rilassante, che spegne le preoccupazioni e le ansie della vita almeno per un L'articolo proviene da Leggilo.org.

