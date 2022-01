Serie A travolta dai contagi: Salernitana bloccata dall’Asl, verso il rinvio di una o più gare. Almeno 70 calciatori positivi: l’elenco (Di martedì 4 gennaio 2022) Oltre 60 casi positivi solo tra i calciatori e una ripresa del campionato che si preannuncia più difficoltosa di quanto si potesse immaginare solo qualche settimana fa. I contagi crescono in Italia e in tutto il mondo, la Serie A non poteva restarne immune: tutte le squadre contano Almeno un contagio, tranne al momento la Lazio. Le ultime brutte notizie arrivano da Verona e da Udine. L’Hellas comunica che “attualmente dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid dopo test specifici effettuati nelle scorse ore”. Mercoledì 5 gennaio non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor. L’Udinese invece ha segnalato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Oltre 60 casisolo tra ie una ripresa del campionato che si preannuncia più difficoltosa di quanto si potesse immaginare solo qualche settimana fa. Icrescono in Italia e in tutto il mondo, laA non poteva restarne immune: tutte le squadre contanouno, tranne al momento la Lazio. Le ultime brutte notizie arrivano da Verona e da Udine. L’Hellas comunica che “attualmente dieci componenti del gruppo squadra (di cui ottoe due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sonoal Covid dopo test specifici effettuati nelle scorse ore”. Mercoledì 5 gennaio non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor. L’Udinese invece ha segnalato il ...

