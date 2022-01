Scuola, iscrizioni al via. La scelta dopo la terza media? Liceo per 6 su 10, tecnico per 1 su 3 (Di martedì 4 gennaio 2022) Partono oggi le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2022 - 2023, e circa 600mila ragazzi di terza media avranno tempo fino al 28 gennaio per scegliere la Scuola superiore. Quest'anno, causa ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Partono oggi leper il prossimo anno scolastico, il 2022 - 2023, e circa 600mila ragazzi diavranno tempo fino al 28 gennaio per scegliere lasuperiore. Quest'anno, causa ...

Advertising

BicoccAlumni : RT @unimib: Dove va la #giustizia? Marta Cartabia, @minGiustizia , ne parla con gli studenti della Scuola di dottorato. Il 10 gennaio 2022… - infoitinterno : Scuola, da domani al via le iscrizioni online per l'anno 2022/23. Come procedere - Alfonso0070 : RT @wesud_news: Scuola, da domani via le iscrizioni online per anno 2022/23. Ci sarà tempo fino al 28 gennaio - ifcami1 : @____madeintheam Si si ma la scuola dove voglio andare apre le iscrizioni domani -