Scuola, Bonaccini a La7: “Il governo deve avanzare una proposta. Rinviare il rientro? Non sono d’accordo con De Luca” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il governo più che prendere la proposta delle Regioni deve avanzare una proposta al Paese sulla Scuola. La proposta di Vincenzo De Luca di Rinviare il rientro? Non sono d’accordo“. Così, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto a ‘In Onda’, su La7, si pronuncia sull’annosa questione del rientro a Scuola. Bonaccini propone anche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie lavorative a contatto col pubblico e l’introduzione del super green pass su tutti i posti di lavoro. E torna ancora sulla Scuola: “Dovremmo lavorare per garantire il massimo della presenza, perché i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ilpiù che prendere ladelle Regioniunaal Paese sulla. Ladi Vincenzo Dediil? Non“. Così, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano, intervenuto a ‘In Onda’, su La7, si pronuncia sull’annosa questione delpropone anche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie lavorative a contatto col pubblico e l’introduzione del super green pass su tutti i posti di lavoro. E torna ancora sulla: “Dovremmo lavorare per garantire il massimo della presenza, perché i ...

