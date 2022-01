SARS-COV-2 “IHU” | ALTRA TEMIBILE VARIANTE Scoperta da Raoult | Scettico sui Vaccini | “Obbligo è Follia!”

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 4 gennaio 2022) ENGLISH VERSION «Le varianti di-CoV-2 sono diventate una delle principali preoccupazioni virologiche, epidemiologiche e cliniche, in particolare per quanto riguarda il rischio di fuga dall’immunità indotta dal vaccino. Qui descriviamo l’emergere di una nuova. Per dodici pazienti-CoV-positivi che vivono nella stessa area geografica del sud-est della Francia, il test qPCR che seleziona … proviene da Database Italia.