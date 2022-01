Red Bull contro Aston Martin per Fallows: accordo forse slitta al 2023 (Di martedì 4 gennaio 2022) Red Bull e Aston Martin, l’una contro l’altra in una dura battaglia legale. Centro della questione, il passaggio al gruppo inglese di Dan Fallows, capo dell’aerodinamica a Milton Keynes. Un trasferimento previsto a inizio del nuovo anno, poi bloccato dalla giustizia britannica, per via delle contestazioni della Red Bull sul mancato rispetto dei termini contrattuali di Fallows. Un tentativo di ascesa della casa britannica, con l’idea di fornire alla propria squadra risorse umane ai livelli dei top team. Una richiesta che, portata avanti da Otmar Szafnauer già quest’estate, non pare però trovare il favore della Red Bull. Una collaborazione, ambita dall’Aston Martin per il salto di qualità nel 2022, che rischia tuttavia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Red, l’unal’altra in una dura battaglia legale. Centro della questione, il passaggio al gruppo inglese di Dan, capo dell’aerodinamica a Milton Keynes. Un trasferimento previsto a inizio del nuovo anno, poi bloccato dalla giustizia britannica, per via delle contestazioni della Redsul mancato rispetto dei termini contrattuali di. Un tentativo di ascesa della casa britannica, con l’idea di fornire alla propria squadra risorse umane ai livelli dei top team. Una richiesta che, portata avanti da Otmar Szafnauer già quest’estate, non pare però trovare il favore della Red. Una collaborazione, ambita dall’per il salto di qualità nel 2022, che rischia tuttavia ...

