Procida Capitale, annullata la cerimonia inaugurale del 22 gennaio: l’evento in primavera (Di martedì 4 gennaio 2022) Con il passaggio del testimone dalla Città di Parma, partirà ufficialmente il prossimo 14 gennaio l’anno di Procida da Capitale Italiana della Cultura. In virtù dell’aumento dei contagi da Covid-19 e nel rispetto delle restrizioni previste dal Decreto Legge 221/2021 “Festività” pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2021, che vieta gli eventi che implichino assembramenti in spazi all’aperto, la Cabina di Regia di Procida 2022 – che vede insieme il Comune di Procida e la Regione Campania – ha optato per il rinvio della cerimonia inaugurale prevista per il 22 gennaio. Il sindaco “Il nostro obiettivo – sottolinea il sindaco di Procida, Dino Ambrosino – è organizzare una cerimonia di apertura che coinvolga tutta la comunità, in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Con il passaggio del testimone dalla Città di Parma, partirà ufficialmente il prossimo 14l’anno didaItaliana della Cultura. In virtù dell’aumento dei contagi da Covid-19 e nel rispetto delle restrizioni previste dal Decreto Legge 221/2021 “Festività” pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2021, che vieta gli eventi che implichino assembramenti in spazi all’aperto, la Cabina di Regia di2022 – che vede insieme il Comune die la Regione Campania – ha optato per il rinvio dellaprevista per il 22. Il sindaco “Il nostro obiettivo – sottolinea il sindaco di, Dino Ambrosino – è organizzare unadi apertura che coinvolga tutta la comunità, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Procida Capitale La CNN: 'Cari turisti andate a Napoli' E Procida, che quest'anno sarà la Capitale italiana della Cultura . E conclude: "Davvero, questo è l'anno di Napoli". Con la cultura si mangia. Anche durante la pandemia. A Napoli sembra proprio ...

Ospedale di Pozzuoli sperimenta tecnologia LiFi Dal prossimo martedì 11 gennaio, in occasione dell'evento Procida Capitale della Cultura 2022 anche presso l'ospedale isolano Gaetanina Scotto, sarà allestito un totem LiFi.

