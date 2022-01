Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Ritardi nei recapiti e lunghe code: la senatrice Pergreffi chiede a Poste di intervenire - zazoomblog : Poste Pergreffi: “A Bergamo ritardi pesanti personale in quarantena ma non è solo colpa del Covid” - #Poste… - AmoBergamo : #Bergamo Ritardi nei recapiti e lunghe code: la senatrice Pergreffi chiede a Poste di intervenire -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Pergreffi

BergamoNews

Bollette consegnate nelle cassette delle lettere a ridosso delle scadenze, documenti bancari recapitati in ritardo, posta ordinaria inevasa per settimane e lunghe code fuori dagli uffici postali per ...Bollette consegnate nelle cassette delle lettere a ridosso delle scadenze, documenti bancari recapitati in ritardo, posta ordinaria inevasa per settimane e lunghe code fuori dagli uffici postali per ...Nella Bergamasca sono in aumento le segnalazioni dei cittadini per i ritardi nella consegna di lettere, pacchi e corrispondenza. La pandemia causata dal Covid-19 non risparmia nessun settore, nemmeno ...Lettera all'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, e alla direttrice provinciale Silvia Mazzoleni: "Le segnalazioni più pressanti non riguardano tanto i pacchi, quanto la corrispo ...