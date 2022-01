Omicron, 300 dipendenti in quarantena all'Atm di Milano: atteso aumento (Di martedì 4 gennaio 2022) Turni extra per il personale Atm a Milano che si sono messi a disposizione del servizio di trasporto pubblico per far fronte all'assenza dei colleghi positivi. L'arrivo della variante Omicron ha ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Turni extra per il personale Atm ache si sono messi a disposizione del servizio di trasporto pubblico per far fronte all'assenza dei colleghi positivi. L'arrivo della varianteha ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron 300 Omicron, 300 dipendenti in quarantena all'Atm di Milano: atteso aumento L'arrivo della variante Omicron ha provocato un'impennata di contagi e tra i casi ci sono anche circa 300 dipendenti dell'Atm a in quarantena dopo essere risultati positivi al Covid - 19 e per aver ...

Stati Uniti, 1 milione di casi Covid in un giorno: cosa sta succedendo? Per quanto riguarda i decessi la variante Omicron non sembrerebbe aver prodotto grossi scossoni, con la media dell'ultima settimana (1.300 morti al giorno) che è simile a quella del periodo pre - ...

Saldi invernali: la variante Omicron crea preoccupazione tra i consumatori oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro. Sulla previsione, come detto, pesa tuttavia l’ombra del Covid con la variante Omicron e l’impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie.

