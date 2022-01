Omicidio di Varese | il 40enne accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni fa scena muta

Advertising

SkyTG24 : Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva l… - SI_sinistra : Omicidio #Varese, bufera sul gip: 'Perché ha concesso visita figlio al padre' . Fratoianni annuncia interrogazione… - 53805293d2f5435 : RT @SkyTG24: Omicidio #Varese, resta una domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva la libertà d… - infoitinterno : Omicidio di Varese, la Gip sapeva delle accuse di violenza. Ma il padre aveva il permesso di vedere Daniele - Tittililly : Omicidio di Varese, Pellai: «Che angoscia avrà respirato fuori e dentro di sé quel bambino?» -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Varese

... il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio Daniele di 7 anni e aver tentato di uccidere la moglie, nel tardo pomeriggio del primo gennaio, tra Morazzone e Gazzada Schianno (). ...Argomenti trattati Bimbo di 7 anni ucciso a: per il pm èpremeditato Bimbo di 7 anni ucciso a: 'futili motivi' Bimbo di 7 anni ucciso a: poteva vedere il figlio Secondo ...(ANSA) - VARESE, 04 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia Davide Paitoni, il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio Daniele di 7 ...Secondo il pubblico ministero, Luca Petrucci, si tratta di omicidio premeditato. Davide Paitoni ha ucciso il figlio per punire la sua ex moglie.