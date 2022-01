NJPW WK16: Titoli di coppia in palio, i Goto ed HASHI hanno sfruttato la World Tag League? – Spoiler (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno dei match migliori del 2021ha visto protagonisti, insieme a SANADA e Tetsuya Naito, i Dangerous Tekkers e Hirooki Goto e YOSHI-HASHI, i quali si sono dati battaglia in uno scontro valevoli i Titoli di coppia dei pesi massimi qui a Wrestle Kingdom, ma com’è andata? La coppia giapponese è riuscita a detronizzare ZSJ e Taichi? Comincia una nuova era per la divisione tag team Al termine di un match ottimamente combattuto che ha visto ogni Wrestler avere il proprio momento, con Hirooki Goto che ha messo in mostra le proprie migliori tecniche, sono stati gli sfidanti a spuntarla grazie al decisivo pin di YOSHI-HASHI su Taichi, impotente d’innanzi all’efficienza delle manovre avversarie. Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno dei match migliori del 2021ha visto protagonisti, insieme a SANADA e Tetsuya Naito, i Dangerous Tekkers e Hirookie YOSHI-, i quali si sono dati battaglia in uno scontro valevoli ididei pesi massimi qui a Wrestle Kingdom, ma com’è andata? Lagiapponese è riuscita a detronizzare ZSJ e Taichi? Comincia una nuova era per la divisione tag team Al termine di un match ottimamente combattuto che ha visto ogni Wrestler avere il proprio momento, con Hirookiche ha messo in mostra le proprie migliori tecniche, sono stati gli sfidanti a spuntarla grazie al decisivo pin di YOSHI-su Taichi, impotente d’innanzi all’efficienza delle manovre avversarie.

