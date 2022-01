Manovra, dal Superbonus ai mobili: le agevolazioni del 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Arrivato a fine dicembre, sul filo dell’esercizio provvisorio, il via libera alla Manovra finanziaria targata Draghi distribuirà a famiglie e imprese oltre 37 miliardi nel 2022. Dal Superbonus alle agevolazioni per i giovani sono diversi gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio. Superbonus – Nel testo della Manovra spicca, innanzitutto, un forte impulso al settore edilizio. Il Superbonus al 110%, prorogato dopo un acceso dibattito parlamentare, prevede la cancellazione del tetto Isee di 25mila euro per le ville unifamiliari (a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo) e scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Le proroghe si applicano anche per la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Arrivato a fine dicembre, sul filo dell’esercizio provvisorio, il via libera allafinanziaria targata Draghi distribuirà a famiglie e imprese oltre 37 miliardi nel. Dalalleper i giovani sono diversi gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio.– Nel testo dellaspicca, innanzitutto, un forte impulso al settore edilizio. Ilal 110%, prorogato dopo un acceso dibattito parlamentare, prevede la cancellazione del tetto Isee di 25mila euro per le ville unifamiliari (a condizione che alla data del 30 giugnosiano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo) e scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Le proroghe si applicano anche per la ...

