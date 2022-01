Luca Marini: “Spero che potremo fare grandi cose con VR46” (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha parlato Luca Marini, fratello di Valentino Rossi e pilota della nuova casa Mooney VR46 Racing Team. Ha appena concluso la stagione al diciannovesimo posto, senza però perdersi troppo d’animo. Il passaggio da Moto2, in cui con Kalex aveva ottenuto un ottimo secondo posto, a MotoGP è stato senza dubbio complicato. C’è stato qualche buon risultato, come il quinto posto raggiunto in Austria, ma si aspettano miglioramenti. Ne è certo Marini, che sa di poter fare meglio e che ne sarà in grado con la nuova moto. Il connubio Rossi–Ducati non può che garantire successi su pista e, parlando a The-Race.com, il pilota italiano ha detto la sua sul prossimo futuro. Le parole di Luca Marini Luca Marini ha parlato a The-Race.com, partendo da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha parlato, fratello di Valentino Rossi e pilota della nuova casa MooneyRacing Team. Ha appena concluso la stagione al diciannovesimo posto, senza però perdersi troppo d’animo. Il passaggio da Moto2, in cui con Kalex aveva ottenuto un ottimo secondo posto, a MotoGP è stato senza dubbio complicato. C’è stato qualche buon risultato, come il quinto posto raggiunto in Austria, ma si aspettano miglioramenti. Ne è certo, che sa di potermeglio e che ne sarà in grado con la nuova moto. Il connubio Rossi–Ducati non può che garantire successi su pista e, parlando a The-Race.com, il pilota italiano ha detto la sua sul prossimo futuro. Le parole diha parlato a The-Race.com, partendo da ...

