Lo Monaco: “Insigne? Il Napoli non ha avuto la volontà di tenerlo. Addio difficile” (Di martedì 4 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, ex ds di Palermo e Catania, a proposito dell'Addio di Lorenzo Insigne dal Napoli con destinazione Toronto Leggi su mediagol (Di martedì 4 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Pietro Lo, ex ds di Palermo e Catania, a proposito dell'di Lorenzodalcon destinazione Toronto

