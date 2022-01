LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: partita la 10 km maschile! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 15.32 Caduta per Francesco De Fabiani! Coinvolto anche un atleta russo, nessun danno ma ha perso posizioni. 15.31 Klaebo approfitta del tratto in salita e sale al secondo posto, primo Valnes: Norvegia al comando. 15.29 Il primo riferimento arriverà al km 2.3. 15.27 Subito davanti Niskanen e Valnes, praticamente attaccati Klaebo e Bolshunov. 15.25 PARTITI! 15.23 Ci siamo, manca pochissimo al via della 10 km maschile che decreterà la fine del Tour de Ski 2022. 15.21 Francesco De Fabiani è reduce dalla delusione di ieri (ha chiuso al 13° posto in seguito a una caduta) e vorrà riscattarsi. Attesa anche per Federico Pellegrino. 15.19 Tra i 57 partenti, figurano 6 italiani: Federico Pellegrino con il 12, Francesco De Fabiani con ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 15.32 Caduta per Francesco De Fabiani! Coinvolto anche un atleta russo, nessun danno ma ha perso posizioni. 15.31 Klaebo approfitta del tratto in salita e sale al secondo posto, primo Valnes: Norvegia al comando. 15.29 Il primo riferimento arriverà al km 2.3. 15.27 Subito davanti Niskanen e Valnes, praticamente attaccati Klaebo e Bolshunov. 15.25 PARTITI! 15.23 Ci siamo, manca pochissimo al via della 10 km maschile che decreterà la fine delde Ski. 15.21 Francesco De Fabiani è reduce dalla delusione di ieri (ha chiuso al 13° posto in seguito a una caduta) e vorrà riscattarsi. Attesa anche per Federico Pellegrino. 15.19 Tra i 57 partenti, figurano 6 italiani: Federico Pellegrino con il 12, Francesco De Fabiani con ...

