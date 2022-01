Lazio, Immobile e il record personale dell'Epifania (Di martedì 4 gennaio 2022) L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sei gol in Serie A il 6 gennaio (rete contro il Parma nel 2014, poker contro la SPAL nel 2018 e marcatura contro la Fiorentina nel 2021), solo Kurt Hamrin ne ha realizzati di più in un singolo giorno dell’anno nella competizione (nove, il 2 febbraio). La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). L’Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la Lazio: l’ultima rete della squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) L’attaccanteCiroha segnato sei gol in Serie A il 6 gennaio (rete contro il Parma nel 2014, poker contro la SPAL nel 2018 e marcatura contro la Fiorentina nel 2021), solo Kurt Hamrin ne ha realizzati di più in un singolo giorno’anno nella competizione (nove, il 2 febbraio). Laha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). L’Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la: l’ultima retea squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio ...

Advertising

Fili27Filippo : #Zaza #Calciomercato #SSLazio #immobile #SerieA Calciomercato Lazio: continua la caccia al vice-Immobile. In corsa… - msg_emanuele : RT @calciomercatogp: Con Muriqi in uscita, la Lazio ha bisogno di un vice Immobile: a Sarri piace il profilo di Burkardt del Mainz! #burka… - calciomercatogp : Con Muriqi in uscita, la Lazio ha bisogno di un vice Immobile: a Sarri piace il profilo di Burkardt del Mainz!… - infoitsport : Allenamento Lazio: ripresa in vista dell'Empoli, Immobile c'è - Riccardofuffol2 : Un pacato #Immobile ci dice la sua su un possibile arrivo di #Burkardt #Lazio #mercato -