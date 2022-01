La furbata del No vax Djokovic per giocare agli Australian Open: «In campo con l’esenzione medica» (Di martedì 4 gennaio 2022) La valigia di Novak Djokovic è pronta. Il tennista ha lasciato Malaga per volare a Melbourne dove dal 17 gennaio disputerà gli Australian Open. Il numero uno del mondo si è sempre dichiarato scettico verso il vaccino anti Covid e non ha mai voluto rivelare il suo stato vaccinale. La sua partecipazione al torneo annunciata sui social avverrà grazie a un’esenzione medica che l’atleta è riuscito ad ottenere e che gli permetterà di scendere in campo insieme ai suoi colleghi vaccinati. Sorridente accanto ai suoi borsoni, in un posto su Instagram Djokovic augura buon anno e fa il grande annuncio: «Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) La valigia di Novakè pronta. Il tennista ha lasciato Malaga per volare a Melbourne dove dal 17 gennaio disputerà gli. Il numero uno del mondo si è sempre dichiarato scettico verso il vaccino anti Covid e non ha mai voluto rivelare il suo stato vaccinale. La sua partecipazione al torneo annunciata sui social avverrà grazie a un’esenzioneche l’atleta è riuscito ad ottenere e che gli permetterà di scendere ininsieme ai suoi colleghi vaccinati. Sorridente accanto ai suoi borsoni, in un posto su Instagramaugura buon anno e fa il grande annuncio: «Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo ...

