Infortunio Zapata | ecco i tempi di recupero dell’attaccante atalantino

(Di martedì 4 gennaio 2022) Situazione da monitorare quella di Duvan. L’si sta dimostrando più complicato del previsto, ma fino a quando i bergamaschi non potranno contare sul colombiano?di, le condizioni del colombiano Secondo quanto riportato da fonti interne,sarà assente per circa un mese. Staremo a vedere come si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Koopmeiners-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma…” Musso-Atalanta, è fatta.il primo acquisto nerazzurro della stagione 2021/2022 Gomez contro ...

Continua senza sosta l'attività di Johannes Spors sul mercato, il nuovo direttore sportivo del Genoa sta stringendo i tempi per un attaccante. L'diha complicato i piani della società rossoblù che aveva già trovato l'accordo con l'Atalanta per Piccoli, prima che Gasperini congelasse la partenza del giovane attaccante ...Tuttavia il recupero di Duvandall'sarà l'elemento decisivo perchè Piccoli possa realmente cambiare maglia, con i bergamaschi che attendono l'evolversi della situazione potendo al ...Situazione da monitorare quella di Duvan Zapata. L'infortunio si sta dimostrando più complicato del previsto, ma fino a quando i bergamaschi non potranno cont ...Il difensore classe '00 in prestito fino a fine stagione ai sardi. La situazione dei contagi in Serie A si fa sempre più delicata. Tra bergamaschi e granata sono sei i positivi al Covid ...