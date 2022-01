Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia positivi al Covid | “Completamente vaccinati con tre dosi”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il re diXVIe lasono risultatial test per il-19 e si trovano in isolamento. Lo ha comunicato una nota della casa reale, secondo la quale “il re e la, che sonocon tre, hanno sintomi lievi e stanno bene date le circostanze”. Nel comunicato si evidenzia poi che è in corso il tracciamento delle persone entrate in contatto con i reali negli ultimi giorni. Lo riporta il Guardian, ricordando che la nuova ondata, in parte alimentata da Omicron, ha colpito lapiù tardi rispetto ai vicini nordici, ma nelle ultime settimane ha portato a un forte aumento di casi e ricoveri: il Paese sta infatti ...

Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il Covid. «Il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre iniezioni, hanno sintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze». Il nuovo record di contagi in Svezia ha colpito anche i reali. In Germania incidenza in aumento, il governo francese sta discutendo in Parlamento l'estensione del super green pass.