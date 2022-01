Il nucleare iraniano è un problema per Biden

Leggi su panorama

(Di martedì 4 gennaio 2022) E’ un grande punto interrogativo quello sospeso sui colloqui viennesi dedicati al. Ripresi lunedì scorso, non è ancora chiaro quale sarà il loro destino. Da una parte, Iran e Russia si erano recentemente detti ottimisti. “I colloqui di Vienna stanno andando in una buona direzione... Riteniamo che se altre parti continueranno il ciclo di colloqui appena iniziato con buona fede, sarà possibile raggiungere un buon accordo per tutte le parti”, aveva dichiarato il ministro degli EsteriHossein Amirabdollahian. Di “progressi indiscutibili” aveva invece parlato l'inviato russo Mikhail Ulyanov. Un entusiasmo complessivo che non era tuttavia stato granché condiviso dagli Stati Uniti. “È davvero troppo presto per dire se l'Iran è tornato con un approccio più costruttivo a questo round”, aveva detto a fine dicembre il ...