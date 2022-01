Guarire dal Covid con gli integratori? L’infettivologo smonta la bufala di Walter Nudo: “Significa fare da cavie a una sperimentazione non autorizzata” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ci stiamo avvicinando verso la negatività. Ringrazio tutti per i messaggi. La cosa importante è che vi prendiate cura di voi stessi. Sono molto importanti gli integratori e quindi ripeto ancora una volta qui la lista”. Così ha scritto di recente l’attore Walter Nudo, 234mila followers su Instagram e su Facebook, durante la sua quarantena, contagiato dal virus del Covid insieme alla compagna. Quali sono gli integratori di cui sta parlando? Omega-3, zinco, vitamina C, gocce, ecc. Sostanze che Nudo specifica di prendere abitualmente ma che le accosta in maniera costante all’idea di guarigione dal virus da cui è infetto. Ma esistono integratori che secondo le conoscenze attuali possono Guarire dal Covid-19? “No. Quando pensiamo agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “Ci stiamo avvicinando verso la negatività. Ringrazio tutti per i messaggi. La cosa importante è che vi prendiate cura di voi stessi. Sono molto importanti glie quindi ripeto ancora una volta qui la lista”. Così ha scritto di recente l’attore, 234mila followers su Instagram e su Facebook, durante la sua quarantena, contagiato dal virus delinsieme alla compagna. Quali sono glidi cui sta parlando? Omega-3, zinco, vitamina C, gocce, ecc. Sostanze chespecifica di prendere abitualmente ma che le accosta in maniera costante all’idea di guarigione dal virus da cui è infetto. Ma esistonoche secondo le conoscenze attuali possonodal-19? “No. Quando pensiamo agli ...

