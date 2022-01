Google Foto cambia una funzione dei backup su Android ma forse è solo un errore (Di martedì 4 gennaio 2022) Con un recente aggiornamento di Google Foto per Android pare sia stata rimossa silenziosamente una particolare impostazione L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 gennaio 2022) Con un recente aggiornamento diperpare sia stata rimossa silenziosamente una particolare impostazione L'articolo proviene da Tutto

Advertising

ilpaziente68 : @Marco__Tullio @TwitterSafety Ho segnalato anch'io questo e altri tweet della simpatizzante nazista. E per comprend… - perotta_carmen : RT @Soleilandia: Soleil: 'Una volta il mio ex sai cosa mi ha regalato? Un foglio bianco stampato con una foto da Google della Thailandia e… - gracebarresi20 : RT @Soleilandia: Soleil: 'Una volta il mio ex sai cosa mi ha regalato? Un foglio bianco stampato con una foto da Google della Thailandia e… - TeamElia3 : RT @Soleilandia: Soleil: 'Una volta il mio ex sai cosa mi ha regalato? Un foglio bianco stampato con una foto da Google della Thailandia e… - ladymarion24 : Io che ho permesso a Google di liberare spazio e ora ho perso metà delle foto. Buongiorno -