Gianni Morandi resta in gara a Sanremo 2022 dopo il rischio squalifica: le scuse del cantante (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha rischiato grosso, Gianni Morandi, postando per sbaglio su Facebook un video di backstage nel quale era possibile ascoltare circa 40 secondi della canzone con la quale è in gara al Festival di Sanremo 2022, Apri tutte le porte. In ballo c'era la sua permanenza in gara ed il grande rischio squalifica dietro l'angolo. Tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - noe_mi__ : RT @maquelloemario: Quando vedi Ma poi le usa che Gianni per far partire Morandi ha il suo brano in… - obvIivion : RT @dusktilldowy: non sono gianni morandi e massimo ranieri a dover seguire le regole, ma le regole a dover seguire loro -