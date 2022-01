GF Vip 6: Alex Belli faccia a faccia con Alessandro Basciano (Di martedì 4 gennaio 2022) La trentunesima puntata del Grande Fratello Vip ha riservato ai telespettatori di Canale 5 grandi colpi di scena. Tra gli argomenti trash della serata, il confronto-scontro avvenuto in passerella tra l’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Basciano e l’amatissimo attore Alex Belli. facciamo insieme il punto della situazione, riavvolgendo il nastro. GF Vip 6, Alfonso Signorini mostra alcune clip ad Alessandro Basciano Nel corso della trentunesima puntata è successo davvero di tutto, dall’ingresso in casa di Kabir Bedi (Sandokan) alla lite tra Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié, fino ad arrivare al tanto atteso confronto in passerella tra Alex Belli e Alessandro Basciano. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 4 gennaio 2022) La trentunesima puntata del Grande Fratello Vip ha riservato ai telespettatori di Canale 5 grandi colpi di scena. Tra gli argomenti trash della serata, il confronto-scontro avvenuto in passerella tra l’ex tentatore di Temptation Islande l’amatissimo attoremo insieme il punto della situazione, riavvolgendo il nastro. GF Vip 6, Alfonso Signorini mostra alcune clip adNel corso della trentunesima puntata è successo davvero di tutto, dall’ingresso in casa di Kabir Bedi (Sandokan) alla lite tra Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié, fino ad arrivare al tanto atteso confronto in passerella tra. ...

